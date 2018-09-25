Под Ивановом у "черного копателя" изъяли более 150 артефактов

Сотрудники комитета по охране культурного наследия Ивановской области совместно с полицией поймали "черного копателя". В его машине были обнаружены археологические предметы, металлодетектор и лопата, сообщили в ведомстве.

Сотрудники ведомства и правоохранители проводили рейд по выявлению незаконных археологических раскопок на территории нескольких объектов археологического наследия. Это "Селище Шекшово 2", "Могильник Шекшово 9", Селище и могильник Большое Давыдовское 2", "Селище Большое Давыдовское 5", "Селище Ратницкое 4", "Селище Торки 1", расположенных в Гаврилово-Посадском районе Ивановской области.

Как отмечают специалисты, земли современного Гаврилово-Посадского района, некогда принадлежавшие к ядру Владимир-Суздальской Руси, представляют особую ценность в археологическом отношении.

Несанкционированные раскопки обнаружили на территории средневекового поселения "Торки 1" . Это поселение было выявлено в 2007 году и еще детально не исследовалось археологами. Зато "черные копатели" уже активно начали его разграбление. На месте был задержан мужчина, не имевший обязательного разрешения (Открытого листа), выдаваемого Министерством культуры Российской Федерации на поиск археологических предметов на территории исторического поселения.

Сотрудниками полиции отделения Гаврилов Посад в машине нарушителя были обнаружены и изъяты более 150 археологических предметов. Это монеты, нательные кресты, перстни, свинцовые пломбы и другие предметы, представляющие археологическую ценность. Как отмечают археологи, беда не только в том, что пытаются украсть предмет старины, но и в том, что при этом копатели нарушают исторические слои.

Сам задержанный, по информации ТАСС, свою вину отрицает. 59-летний житель Москвы заявил полиции, что "ехал мимо по личным делам".

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.