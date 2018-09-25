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25.09.2018 08:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Cети появилось видео драки со стрельбой в Березниках

Текст: Алексей Трапезников

Драка со стрельбой в одном из продуктовых магазинов города Березники в Пермском крае попала на видео. Уже на первых секундах записи видно, как мужчина, который минутой позже откроет стрельбу, нападает с кулаками на группу молодых людей, стоящих в очереди у кассы.

На Урале школьник травмировал сверстника выстрелом из пистолета

Напомним, по словам очевидцев, конфликт начался со словесной перебранки, которая переросла в драку. Один из участников конфликта достал травматический пистолет и произвел несколько выстрелов.

Как пояснили РГ в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, пуля попала в голову одному из участников конфликта и травмировала его.

В настоящее время личности всех участников инцидента установлены, проводится проверка всех обстоятельств произошедшего.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край РГ-Видео
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