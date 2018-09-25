В Cети появилось видео драки со стрельбой в Березниках

Драка со стрельбой в одном из продуктовых магазинов города Березники в Пермском крае попала на видео. Уже на первых секундах записи видно, как мужчина, который минутой позже откроет стрельбу, нападает с кулаками на группу молодых людей, стоящих в очереди у кассы.

Напомним, по словам очевидцев, конфликт начался со словесной перебранки, которая переросла в драку. Один из участников конфликта достал травматический пистолет и произвел несколько выстрелов.

Как пояснили РГ в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, пуля попала в голову одному из участников конфликта и травмировала его.

В настоящее время личности всех участников инцидента установлены, проводится проверка всех обстоятельств произошедшего.