На Алтае СК выяснит обстоятельства смерти оперативника

На Алтае следственный комитет начал проверку после смерти оперуполномоченного отделения уголовного розыска ОМВД России по Шипуновскому району.

- Вечером 24 сентября 2018 года в селе Шипуново в надворной постройке по месту жительства было обнаружено тело сотрудника полиции. По предварительным данным, он покончил жизнь самоубийством, - сообщает следственное управление СК РФ по Алтайскому краю.

В некоторых интернет-пабликах появилась информация о том, что накануне полицейский был вызван на допрос.

- Уголовных дел в отношении погибшего следственными органами СКР по Алтайскому краю не расследовалось, процессуального статуса подозреваемого или обвиняемого по уголовным делам, находящимся в производстве следственных органов, он не имел, - сообщила "РГ" помощник руководителя СУ СКР по Алтайскому краю Ольга Чеснокова.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.