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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Новосибирске дебошира задержали за угрозу взорвать самолет

Текст: Наталья Граф (Новосибирск)

В новосибирском аэропорту Толмачево полиция задержала авиадебошира, угрожавшего взорвать самолет.

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По предварительным данным, инцидент произошел на борту Airbus A-320, выполнявшего рейс из Новосибирска в Баку. После того как посадка завершилась, один из пассажиров потребовал немедленно пересадить его в бизнес-класс.

- Экипаж ответил обоснованным отказом. В ответ мужчина устроил дебош, заявил о наличии у него бомбы и угрожал взорвать самолет, полный пассажиров, - сообщает информационное агентство "Интерфакс".

Командир экипажа отложил взлет и сообщил о происшествии экстренным службам. Полицейские обезвредили дебошира. Взрывного устройства у пассажира не обнаружили.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск Дебоши в самолетах
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