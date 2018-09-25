Пьяный водитель сбил полицейского в центре Петербурга

В Петербурге полицейские проводят проверку по факту наезда на заместителя командира взвода отдельного батальона ГУ МВД. Нарушитель сбил стража порядка прямо во время задержания.

Как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел возле дома №45 по улице Восстания.

Водитель автомобиля Nissan Qashqai совершил административное правонарушение, наряд полиции попытался задержать мужчину, но тот сел в машину и поехал прямо на стражей порядка.

В результате один из сотрудников полиции получил ушибы мягких тканей и растяжение кисти. Заместителя командира взвода осмотрели врачи, оказали ему помощь, после чего он вернулся к своим обязанностям.

Дебошира доставили в отделение и составили протоколы по итогам всех нарушений. В полиции отмечают, что мужчина был нетрезв и не исключают, что по факту наезда будет возбуждено уголовное дело.