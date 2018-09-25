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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Калининграде возбудили дело о поножовщине между подростками

Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининград)

В Калининграде возбудили уголовное дело в отношении 17-летней девушки. По версии следствия, подозреваемая напала с ножом на 16-летнюю калининградку. Ранения квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

Инцидент произошел вечером 22 сентября на улице Багратиона, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

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Между девушками-подростками произошел конфликт. В руках у 17-летней жительницы Калининграда оказался кухонный нож, которым она ударила свою знакомую как минимум два раза. Потерпевшая оказалась в больнице.

Сейчас следователи назначили несколько судебных экспертиз, идут допросы свидетелей. Максимальное наказание по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия" составляет десять лет лишения свободы. Однако суд будет учитывать возраст подозреваемой.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область
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