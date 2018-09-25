В Петербурге владельцев ночных клубов будут судить за кражи

В Петербурге в суд передано дело о сети ночных клубов, где обворовывали посетителей. Жертвами становились мужчины, которые заводили на улице знакомства с симпатичными девушками и выражали желание их угостить.

Как сообщает Следственный комитет Санкт-Петербурга, еще в 2011 году трое горожан открыли в Северной столице сеть из восьми ночных клубов.

Схема была следующая: девушки на улице знакомились с мужчинами и звали их в клуб. В заведении дамы заказывали себе самые дорогие коктейли, а спутников склоняли к самым крепким напиткам. Когда мужчины засыпали, у них похищали данные с банковских карт и списывали наличные средства. Затем клиентов выводили на улицу. Утром мужчины шли разбираться в клуб, где им сообщали, что суммы с большим количеством нулей были не украдены, а потрачены на дорогие напитки. Поэтому никаких претензий к заведению быть не может.

Заявления поступали к старшему оперуполномоченному группы уголовного розыска 28 отдела полиции по Центральному району. Сейчас мужчина в полиции уже не работает, но тогда он получал заявления от потерпевших и выносил отказы в возбуждении уголовных дел. Экс-полицейский также предстанет перед судом. Всю группу обвиняют в серии краж. К слову, личности 23 девушек, которые привлекали мужчин в клубы, так и остались неустановленными.

Материалы дела насчитывают 467 томов, потерпевшими признаны 24 человека. Но это лишь те, кто написал заявление и согласился озвучить сотрудникам правоохранительных органов подробности о пребывании в ночном клубе.