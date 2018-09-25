Новости

Названы финалисты премии ТЭФИ-2018 13:54
Песков заявил об экзамене для новых глав регионов 13:53
В Швейцарии найдена странная рука возрастом 3500 лет 13:50
Косачев: США оказались в одиночестве в переговорах по Ирану 13:47
Избиение школьника отцом второклассника в Челябинске попало на видео 13:45
В Петербурге владельцев ночных клубов будут судить за кражи 13:40
В Республике Крым увеличилась заболеваемость ВИЧ 13:39
На факультете журналистики МГУ пройдет День открытых дверей 13:36
Режиссер "Хардкора" объяснил грандиозный провал "Цоя" 13:35
Профицит федерального бюджета РФ в 2019 году составит 1,932 трлн рублей 13:28
СМИ: Абрамович готов продать "Челси" за 3 млрд фунтов 13:26
Под Волгоградом в аварии погиб человек, еще четверо пострадали 13:21
У берегов Крыма нашли опутанный сетями бронекатер 13:20
В Петербурге отопительный сезон собрались начать раньше обычного 13:13
Полицейские в Москве нашли поддельное производство популярной жвачки 13:08
МИД: Размещение оружия США в космосе грозит повтором гонки вооружений 13:06
Украинский миномет "Молот" продолжает калечить солдат 13:06
В Саратове при пожаре в 10-этажном доме погиб человек, пятеро пострадали 13:00
Чем привлекает Беларусь туристов на горнолыжных курортах 13:00
Лукашенко принял верительные грамоты от послов зарубежных стран 12:45
Пушков: Киев отделяет от себя Донбасс, разрывая договор о дружбе с РФ 12:40
В Кремле назвали причину поставок С-300 Сирии 12:40
Отопление в Подмосковье начнут давать 28 сентября 12:28
На Алтае СК выяснит обстоятельства смерти оперативника 12:27
Лукашенко: Братская Россия - наш стратегический союзник 12:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В телеэфире состоится премьера фильма про Элвиса Пресли
В телеэфире состоится премьера фильма про Элвиса Пресли
Верховный суд разъяснил, как правильно досрочно возвращать кредит
Верховный суд разъяснил, как правильно досрочно возвращать кредит
В "РГ" покажут спектакль по книге Якова Миркина
В "РГ" покажут спектакль по книге Якова Миркина
25.09.2018 13:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге владельцев ночных клубов будут судить за кражи

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге в суд передано дело о сети ночных клубов, где обворовывали посетителей. Жертвами становились мужчины, которые заводили на улице знакомства с симпатичными девушками и выражали желание их угостить.

Как сообщает Следственный комитет Санкт-Петербурга, еще в 2011 году трое горожан открыли в Северной столице сеть из восьми ночных клубов.

В Петербурге 20 неизвестных обстреляли ночной клуб

Схема была следующая: девушки на улице знакомились с мужчинами и звали их в клуб. В заведении дамы заказывали себе самые дорогие коктейли, а спутников склоняли к самым крепким напиткам. Когда мужчины засыпали, у них похищали данные с банковских карт и списывали наличные средства. Затем клиентов выводили на улицу. Утром мужчины шли разбираться в клуб, где им сообщали, что суммы с большим количеством нулей были не украдены, а потрачены на дорогие напитки. Поэтому никаких претензий к заведению быть не может.

Заявления поступали к старшему оперуполномоченному группы уголовного розыска 28 отдела полиции по Центральному району. Сейчас мужчина в полиции уже не работает, но тогда он получал заявления от потерпевших и выносил отказы в возбуждении уголовных дел. Экс-полицейский также предстанет перед судом. Всю группу обвиняют в серии краж. К слову, личности 23 девушек, которые привлекали мужчин в клубы, так и остались неустановленными.

Материалы дела насчитывают 467 томов, потерпевшими признаны 24 человека. Но это лишь те, кто написал заявление и согласился озвучить сотрудникам правоохранительных органов подробности о пребывании в ночном клубе.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МИД РФ: Поставки С-300 в Сирию ведут к стабилизации ситуации в регионе
Пушков: Киев отделяет от себя Донбасс, разрывая договор о дружбе с РФ
В Госдуму внесен проект о безвизовом въезде в РФ болельщиков Евро-2020
ПВО РФ раскрыла хитрость ВВС Израиля в крушении Ил-20
В Москве за сутки выпало более четверти месячной нормы осадков