СК проверит магазин, в котором подростка закрыли в холодильнике

Новости

Данила Козловский выложил трейлер фильма своей невесты "На районе" 16:33
В Петербурге выделили землю под музей блокады 16:32
Жителям Ростова покажут оружие и технику сирийских боевиков 16:32
Жителям Электроуглей вернули отключенную за долги горячую воду 16:29
СМИ: Уволенный Джеймс Ганн все-таки поработает над "Стражами Галактики" 16:27
Тренер женской сборной РФ по тяжелой атлетике отстранен от работы 16:26
В Калининграде возбудили дело о поножовщине между подростками 16:23
Порошенко вновь возглавил президентский антирейтинг 16:22
Гиперзвуковые патроны для снайперов разработают в России 16:08
Школьные олимпиады попали под сокращение 16:05
Шведский парламент объявил вотум недоверия премьер-министру 16:00
Донские ученые придумали, как удешевить производство пара 16:00
Ракетный комплекс "Бастион" впервые выполнит стрельбы в Арктике 15:52
Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина празднует юбилей 15:39
На Урале нашли окаменелости возрастом 290 миллионов лет 15:37
Расшифровано древнее любовное заклинание 15:34
Развенчан миф об индейцах доколумбовой Америки 15:32
В Петербурге строителя убил фрагмент крана 15:30
Во Флоренции отели начали адаптироваться под потребности мусульман 15:30
Голкипер "Спартака" Александр Селихов вернулся к полноценным тренировкам 15:28
Сибирские ученые обнаружили древнейших существ с макроскелетом 15:24
В Красноярском крае младенец умер после укуса отца 15:18
Российские школьники взяли 12 золотых медалей на конкурсе изобретателей 15:16
Фото: 46-летняя звезда "Спасателей Малибу" полностью разделась 15:14
Китай фактами разгромил внешнеторговую политику США 15:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В телеэфире состоится премьера фильма про Элвиса Пресли
В телеэфире состоится премьера фильма про Элвиса Пресли
Верховный суд разъяснил, как правильно досрочно возвращать кредит
Верховный суд разъяснил, как правильно досрочно возвращать кредит
В "РГ" покажут спектакль по книге Якова Миркина
В "РГ" покажут спектакль по книге Якова Миркина
25.09.2018 14:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК проверит магазин, в котором подростка закрыли в холодильнике

Текст: Юлия Мякишева

Накануне по социальным сетям разлетелся минутный ролик, в котором юноша из Сургута рассказывает, что его заперли в холодильной камере сетевого супермаркета "Пятерочка". На видео - коробки с замороженной курицей и другими товарами. Парень за кадром дергает дверь, показывая, что она закрыта. Через некоторое время ее открывают две сотрудницы магазина и со словами: "Пусть сидит, греется. Выходи, садись на ящик и жди".

Между "задержанным" и женщиной в униформе магазина завязывается разговор, в котором она обвиняет его в воровстве. На это подросток отвечает, что ничего не трогал. Невиновность его подтверждают полицейские.

В Тюмени четверо мужчин похитили бизнесмена
В Москве бизнесмена заперли в гараже и угнали его Cadillac Escalade

- В понедельник в полицию обратилась женщина, которая представилась мамой несовершеннолетнего и рассказала, что ее 16-летнего сына заперли в подсобном помещении и нанесли ему телесные повреждения. Прибывшие на место сотрудники факта кражи именно этим ребенком не установили и выдали ему направление на судебно-медицинскую экспертизу. Также женщина обратилась в прокуратуру по факту оскорбления, - рассказала "РГ" врио начальника пресс-службы МВД Югры Наталья Мугалева.

На ситуацию отреагировал местный отдел СК: следователи организовали проверку по признакам незаконного лишения человека свободы, не связанного с его хищением (статья 127 УК РФ). Для того, чтобы принять процессуальное решение, следователи отпросят работников магазина, подростка, его родителей и очевидцев ситуации.

Оперативный комментарий "Пятерочки" получить не удалось.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Госдума ввела уголовную ответственность за увольнение предпенсионеров
МИД РФ: Поставки С-300 в Сирию ведут к стабилизации ситуации в регионе
Депутаты одобрили отчет ПФР и узнали правду о "пенсионных дворцах"
Пушков: Киев отделяет от себя Донбасс, разрывая договор о дружбе с РФ
Песков заявил об экзамене для новых глав регионов