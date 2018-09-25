СК проверит магазин, в котором подростка закрыли в холодильнике

Накануне по социальным сетям разлетелся минутный ролик, в котором юноша из Сургута рассказывает, что его заперли в холодильной камере сетевого супермаркета "Пятерочка". На видео - коробки с замороженной курицей и другими товарами. Парень за кадром дергает дверь, показывая, что она закрыта. Через некоторое время ее открывают две сотрудницы магазина и со словами: "Пусть сидит, греется. Выходи, садись на ящик и жди".

Между "задержанным" и женщиной в униформе магазина завязывается разговор, в котором она обвиняет его в воровстве. На это подросток отвечает, что ничего не трогал. Невиновность его подтверждают полицейские.

- В понедельник в полицию обратилась женщина, которая представилась мамой несовершеннолетнего и рассказала, что ее 16-летнего сына заперли в подсобном помещении и нанесли ему телесные повреждения. Прибывшие на место сотрудники факта кражи именно этим ребенком не установили и выдали ему направление на судебно-медицинскую экспертизу. Также женщина обратилась в прокуратуру по факту оскорбления, - рассказала "РГ" врио начальника пресс-службы МВД Югры Наталья Мугалева.

На ситуацию отреагировал местный отдел СК: следователи организовали проверку по признакам незаконного лишения человека свободы, не связанного с его хищением (статья 127 УК РФ). Для того, чтобы принять процессуальное решение, следователи отпросят работников магазина, подростка, его родителей и очевидцев ситуации.

Оперативный комментарий "Пятерочки" получить не удалось.