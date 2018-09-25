В Тюмени четверо мужчин похитили бизнесмена

В Тюмени расследуются обстоятельства похищения местного предпринимателя. Обвинение в незаконном лишении человека свободы предъявлено четверым мужчинам - гражданам одной из среднеазиатских республик.

Как полагает следствие, поздним вечером 25 августа четверо сообщников - 61-летний мужчина, двое его сыновей и знакомый, их сверстник - подкараулили директора фирмы у торгового центра, силой затолкали в машину и увезли.

"Они привезли его в садовое товарищество Березняки-2, держали там, избивали и требовали 180 тысяч рублей. Через какое-то время бизнесмену удалось сбежать. Местными жителями вызвали ему "скорую помощь", - сообщает пресс-служба Следственного комитета Тюменской области.

21 сентября силами СК и полиции похитителей задержали. Им предъявлено обвинение в похищении (пункты "а", "в" части 2 статьи УК РФ 126). Все четверо заключены под стражу.