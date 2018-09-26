Более 500 пострадавших от паводка жителей Приамурья получили помощь

Единовременную материальную помощь в размере десяти тысяч рублей за потерю урожая из-за паводка получили уже больше 500 жителей Амурской области. Еще около 200 пострадавших получат средства до 11 октября.

"Всего в списке на получение выплаты 695 граждан. Жителям Серышевского, Магдагачинского, Мазановского, Шимановского и Ивановского районов уже оказали помощь", - рассказали "Интерфаксу" в Амурском центре гражданской защиты и пожарной безопасности.

На очереди население Ивановского и Благовещенского районов.

Жители Благовещенска ожидают также компенсации за подтопление своих квартир. Всего вода повредила 57 жилых помещений. В Ивановском, Мазановском и Серышевском районах пострадавшие причитающиеся им деньги уже получили. А жители областного центра остались в числе последних из-за того, что пакеты документов предоставили собственники только девяти из 19 квартир.

Ранее сообщалось, что общий ущерб от паводка в регионе составил 1,2 миллиарда рублей. От сильных дождей пострадали 123 тысячи гектаров пашен, 40 участков автотрасс, восемь мостов и водопропускных сооружений на дорогах.