Разбушевавшегося в самолете пассажира сняли с рейса Хабаровск-Москва

Вылететь в Москву из Хабаровска не удалось 39-летнему пассажиру бизнес-класса, который устроил дебош в самолете и выражался нецензурной бранью. Еще до взлета хулигана сняли с рейса полицейские.

"Мужчина вел себя некорректно по отношению к бортпроводнику, на неоднократные просьбы сотрудников авиакомпании соблюдать правила поведения на борту воздушного судна не реагировал", - сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ДФО.

Нарушители отвезли в дежурную часть, где составили на него протокол об административном правонарушении по статье 20.2 КоАП РФ (Мелкое хулиганство).