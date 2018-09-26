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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Разбушевавшегося в самолете пассажира сняли с рейса Хабаровск-Москва

Текст: Дина Непомнящая

Вылететь в Москву из Хабаровска не удалось 39-летнему пассажиру бизнес-класса, который устроил дебош в самолете и выражался нецензурной бранью. Еще до взлета хулигана сняли с рейса полицейские.

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"Мужчина вел себя некорректно по отношению к бортпроводнику, на неоднократные просьбы сотрудников авиакомпании соблюдать правила поведения на борту воздушного судна не реагировал", - сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ДФО.

Нарушители отвезли в дежурную часть, где составили на него протокол об административном правонарушении по статье 20.2 КоАП РФ (Мелкое хулиганство).

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск
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