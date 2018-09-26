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26.09.2018 08:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Хабаровске осужден вербовщик ДАИШ из Таджикистана

Текст: Юлия Гарднер

Дальневосточный окружной военный суд вынес обвинительный приговор гражданину Таджикистана. Он признан виновным в вербовке хабаровчан в террористическую организацию ДАИШ (арабское название запрещенной в России группировки ИГИЛ).

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Осужденный, имеющий теологическое образование, придерживался радикально-религиозных течений ислама, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Восточному военному округу. Проживая в Хабаровске, он несколько месяцев пытался завербовать нескольких горожан. Через некоторое время подготовил одного из них к совершению теракта на территории России.

Злоумышленника задержали в конце прошлого года. Вину свою он признал лишь частично. Ближайшие 4,5 года мужчина проведет в колонии общего режима.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск
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