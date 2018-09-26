В Башкирии изъяли 13 тысяч литров нелегального спирта

В Белебеевском районе Башкирии на базе бывшего спиртзавода сотрудники регионального УФСБ России обнаружили производство 96-процентного этилового спирта в промышленных масштабах.

По данным пресс-службы МВД по Башкирии, на месте происшествия правоохранители нашли оборудование для производства и розлива этилового спирта. В емкостях, находящихся в здании, а также в емкостях, размещенных в полуприцепе автомашины марки DAF FS, обнаружили этиловый спирт, общим объемом более 13 тысяч литров.

В ходе задержания причастных к преступлению лиц сотрудники УФСБ России по РБ изъяли также средства преступления и грузовой транспорт, предназначенный для перевозки спиртосодержащей продукции.

- Главное следственное управление МВД Башкирии возбудило уголовное дело по факту незаконного производства этилового спирта. Расследование продолжается. Обнаруженный этиловый спирт изъяли, - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.