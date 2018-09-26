В Пермском крае школьник умер на уроке физкультуры

Сегодня в одной из школ Кизела Пермского края во время урока физкультуры один из учеников внезапно потерял сознание. Прибывшие на место трагедии медики скорой неотложной помощи диагностировали остановку сердца.

Как пояснили "РГ" в региональном министерстве здравоохранения, после реанимационных мероприятий у ребенка появилось дыхание, его незамедлительно доставили в отделение реанимации больницы Кизела. Однако спасти его, к сожалению, не удалось - сердце вновь остановилось.

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по факту гибели школьника.