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26.09.2018 17:59
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Пермском крае школьник умер на уроке физкультуры

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)

Сегодня в одной из школ Кизела Пермского края во время урока физкультуры один из учеников внезапно потерял сознание. Прибывшие на место трагедии медики скорой неотложной помощи диагностировали остановку сердца.

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Как пояснили "РГ" в региональном министерстве здравоохранения, после реанимационных мероприятий у ребенка появилось дыхание, его незамедлительно доставили в отделение реанимации больницы Кизела. Однако спасти его, к сожалению, не удалось - сердце вновь остановилось.

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по факту гибели школьника.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край
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