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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Новосибирцев задержали за производство "наркоконфет" из цемента

Текст: Наталья Граф (Новосибирск)

Новосибирские полицейские пресекли необычный канал сбыта наркотических средств в особо крупном размере.

В воронежском хлебе нашли наркотики

Супруги из Новосибирска маскировали наркотики под цементные камни и сбывали их через тайники-закладки. Производство "конфет" с запрещенной начинкой было налажено в дачном домике подозреваемых, неподалеку от Бердска.

- 28-летний мужчина и его 30-летняя сожительница приобретали оптовые партии наркотиков, после чего фасовали их на разовые дозы, - сообщили "РГ" в ГУ МВД России по Новосибирской области. - Наркотическое средство помещали в пакетик, который покрывали цементом или строительной смесью.

"Контейнеры" с наркотиками злоумышленники сбывали на территории Новосибирска и области при помощи сети Интернет.

При обыске у супругов изъяли 5 килограммов наркотических средств синтетического происхождения. Еще более 60 граммов "конфет" были найдены в тайниках-закладках - их адреса хранились в телефоне подозреваемой. Возбуждено уголовное дело.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск Борьба с наркотиками
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