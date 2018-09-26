Новосибирцев задержали за производство "наркоконфет" из цемента

Новосибирские полицейские пресекли необычный канал сбыта наркотических средств в особо крупном размере.

Супруги из Новосибирска маскировали наркотики под цементные камни и сбывали их через тайники-закладки. Производство "конфет" с запрещенной начинкой было налажено в дачном домике подозреваемых, неподалеку от Бердска.

- 28-летний мужчина и его 30-летняя сожительница приобретали оптовые партии наркотиков, после чего фасовали их на разовые дозы, - сообщили "РГ" в ГУ МВД России по Новосибирской области. - Наркотическое средство помещали в пакетик, который покрывали цементом или строительной смесью.

"Контейнеры" с наркотиками злоумышленники сбывали на территории Новосибирска и области при помощи сети Интернет.

При обыске у супругов изъяли 5 килограммов наркотических средств синтетического происхождения. Еще более 60 граммов "конфет" были найдены в тайниках-закладках - их адреса хранились в телефоне подозреваемой. Возбуждено уголовное дело.