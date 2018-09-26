Угрожавшего взорвать в Новосибирске самолет будут судить

Полиция возбудила уголовное дело в отношении авиапассажира, угрожавшего взорвать самолет в новосибирском аэропорту Толмачево.

По данным транспортной полиции, авиадебоширом оказался 51-летний житель Красноярска, летевший рейсом Новосибирск-Баку.

- В настоящее время в отношении пассажира возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ - "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", - сообщает Управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Напомним, вчера после завершения посадки в самолет Airbus A-320, один из пассажиров потребовал немедленно пересадить его в бизнес-класс. Экипаж ответил отказом, причем вполне обоснованным. Однако мужчина устроил дебош, заявил о наличии у него бомбы и угрожал взорвать самолет. Полет пришлось отложить.

Полицейские обезвредили дебошира и эвакуировали пассажиров. Взрывчатых веществ и взрывчатых устройств на борту не обнаружили.

Нарушителю грозит до 5 лет лишения свободы.