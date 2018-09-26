Новости

В Пензе прооперированная роботом свинка дала потомство 09:40
Угрожавшего взорвать в Новосибирске самолет будут судить 09:37
Япония примет на вооружение сверхзвуковые скользящие бомбы 09:24
Фестиваль "Круг света" установил два рекорда Книги Гиннесса 09:24
В Челябинске введен режим ЧС из-за перебоев с вывозом мусора 09:22
Разбушевавшегося в самолете пассажира сняли с рейса Хабаровск-Москва 09:22
Renault подняла цены на четыре модели в России 09:20
В Забайкалье из-за схода грузовых вагонов задержаны семь поездов 09:20
Москвичи смогут увидеть звездопад Дракониды 09:16
Географический диктант РГО впервые пройдет в Боснии и Герцеговине 08:52
Рассекречена новая Lada Granta Sport 08:42
Тайфун "Трами" может принести в Приморье сильный ветер 08:39
Новосибирцев задержали за производство "наркоконфет" из цемента 08:38
Банки будут по своему усмотрению блокировать сомнительные операции 08:37
Правительство предложило запретить создание унитарных предприятий 08:26
Ученые назвали орган, лучше работающий в старости 08:21
"Черноморец" - "Спартак" - онлайн-трансляция матча Кубка России 08:18
В Хабаровске осужден вербовщик ДАИШ из Таджикистана 08:08
Восемь человек пострадали в ДТП в Ростовской области 07:35
Роспотребнадзор предупредил о начале вспышки чумы на Мадагаскаре 07:30
Абэ рассказал о позитивных последствиях мирного договора с Россией 07:10
На Камчатке избивший рыбинспекторов браконьер предстанет перед судом 06:57
Более 500 пострадавших от паводка жителей Приамурья получили помощь 06:56
Пентагон: Ядерное оружие России, КНР и КНДР – главная угроза для США 06:56
Следователи в Приморье начали проверку деятельности детского лагеря 06:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В телеэфире состоится премьера фильма про Элвиса Пресли
В телеэфире состоится премьера фильма про Элвиса Пресли
Верховный суд разъяснил, как правильно досрочно возвращать кредит
Верховный суд разъяснил, как правильно досрочно возвращать кредит
В "РГ" покажут спектакль по книге Якова Миркина
В "РГ" покажут спектакль по книге Якова Миркина
26.09.2018 09:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Угрожавшего взорвать в Новосибирске самолет будут судить

Текст: Наталья Граф (Новосибирск)

Полиция возбудила уголовное дело в отношении авиапассажира, угрожавшего взорвать самолет в новосибирском аэропорту Толмачево.

"Аэрофлот" внес в "черный список" первых трех авиадебоширов

По данным транспортной полиции, авиадебоширом оказался 51-летний житель Красноярска, летевший рейсом Новосибирск-Баку.

- В настоящее время в отношении пассажира возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ - "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", - сообщает Управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Напомним, вчера после завершения посадки в самолет Airbus A-320, один из пассажиров потребовал немедленно пересадить его в бизнес-класс. Экипаж ответил отказом, причем вполне обоснованным. Однако мужчина устроил дебош, заявил о наличии у него бомбы и угрожал взорвать самолет. Полет пришлось отложить.

Полицейские обезвредили дебошира и эвакуировали пассажиров. Взрывчатых веществ и взрывчатых устройств на борту не обнаружили.

Нарушителю грозит до 5 лет лишения свободы.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск Дебоши в самолетах
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Банки будут по своему усмотрению блокировать сомнительные операции
Делегация Украины угрожала представителю Крыма в ООН
Пользователи Сети осудили акцию против мэнспрединга в метро Петербурга
Выступление Трампа на Генассамблее ООН вызвало смех в зале
Погибшие при крушении Ил-20 военные представлены к наградам