В Петербурге арестован подозреваемый в покушении на врача

В Петербурге взят под стражу 32-летний мужчина, которого подозревают в попытке убийства врача. В него выпустили восемь пуль.

Как сообщает Следственный комитет по Санкт-Петербургу, мужчину задержали 23 сентября в Кабардино-Балкарии и этапировали в Северную столицу.

По версии следствия, обвиняемый договорился с неустановленным пока лицом об убийстве доктора. Врач, к слову, также является депутатом одного из городских муниципальных образований.

Покушение произошло 31 марта 2016-го года. Когда доктор выходил из поликлиники на улице Васенко, к нему подошел неизвестный, произвел несколько выстрелов и скрылся. Прохожие вызвали врачу "скорую" и пострадавший выжил.

Следствие полагает, что найден непосредственный исполнитель покушения. Но в правоохранительных органах полагают, что мужчина действовал не один, с ним был сообщник, который наблюдал за обстановкой и обеспечивал безопасность киллера.