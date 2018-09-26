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26.09.2018 16:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге МВД проводит проверку видео с облитыми мужчинами в метро

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)

Полиция Северной столицы установила личность девушки, которая обливала в метро мужчин, сидящих с широко раздвинутыми ногами. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу.

Фото: depositphotos.com
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Напомним, ролик появился в Сети накануне и собрал огромное количество просмотров. Автор скандального видео Анна Довгалюк на своей странице в Facebook подчеркнула, что это - ее манифест против отвратительного явления - привычке мужчин сидеть в общественных местах, широко раздвинув ноги, тем самым занимая больше места на сиденье. По словам активистки, с этим явлением, названным мэнспрединг, борются женщины во многих странах мира.

На ролике видно, как  девушка льет воду из пластиковой бутылки на ноги мужчин. В титрах указано, что в воду был добавлен хлорный отбеливатель.

Сама Анна от разговора с журналистом уклонилась, хотя очевидно, что снималась в ролике не она сама. И вообще является ли снятое видео документальной съемкой или постановкой, рассчитанной на популярность в интернете, пока не ясно. В полиции сообщили, что в данное время проводится проверка всех обстоятельств создания этого ролика.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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