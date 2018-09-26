Экс-начальник управления капстроительства Алушты осужден за взятку

Алуштинский городской суд вынес приговор экс-начальнику управления капитального строительства администрации Алушты Александру Молокову.

Он признан виновным в получении взятки 300 тысяч рублей в 2015 году от хозяев строительной фирмы "СК "Регион". Ее учредителям он пообещал содействовать в заключении договоров на строительные работы в Алуште, в частности, на возведение модульного детского сада "Солнышко". Сроки его строительства в результате были сорваны, а похищенные из бюджета деньги подрядчики расходовали по своему усмотрению. Сам же Молоков был арестован по решению суда.

Позже на чиновника было возбуждено и второе уголовное дело - о растрате при реализации госпрограммы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2014-2015 годы на территории РК".

Экс-чиновник осужден по статьям 285 и 290 УК РФ - злоупотребление должностными полномочиями и получение взятки в крупном размере. Молоков проведет четыре года в колонии строгого режима и на семь лет лишен права занимать руководящие должности в органах власти и акционерных обществах с госучастием. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в предусмотренном законом порядке.