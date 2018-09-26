Тюменка на два дня оставила дочь-инвалида без присмотра

В Тюменской области, в городе Заводоуковск, правоохранительные органы будут разбираться в обстоятельствах, которые привели к тому, что беспомощная 22-летняя девушка-инвалид регулярно остается без присмотра и ухода. В отношении ее матери заведено уголовные дела по трем статьям.

Следствие располагает данными, что мать девушки постоянно над ней издевается, а уходу за дочкой предпочитает злоупотребление алкоголем.

"Инвалид 1 группы не в состоянии себя обслуживать. Зная об этом ее мать, тем не менее, с 20 по 22 августа оставила дочь одну в квартире. Два дня она не ела и не пила, находилась в опасном для жизни состоянии", - передает пресс-служба Следственного комитета Тюменской области.

В отношении нерадивой матери заведены уголовные дела по статьям "угроза убийством" (ч.1 ст.119 УК РФ), "оставление без помощи" (ст.125 УК РФ) и "халатность" (ч.1 ст.293 УК РФ).

Всю свою жизнь недееспособная девушка не получала должного ухода и лечения, и вина в этом, уверены правоохранители, лежит на органах социальной поддержки и защиты инвалидов, работники которых допустили подобную ситуацию.