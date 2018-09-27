Почти 93 тысячи хабаровчан из-за аварии остались без электричества

Из-за аварии около 92 800 жителей Хабаровска в 12.30 по местному времени остались без электроснабжения.

"Действием мгновенной токовой отсечки и токовой защиты нулевой последовательности отключились тупиковые первая и вторая цепи высоковольтной линии электропередачи "Южная - Бройлерная-2. Обесточены три подстанции: "Бройлерная-2", "ЮМР", "ПТФ", - сообщает Минэнерго РФ.

Причиной аварийного отключения стал обрыв нижних проводов ЛЭП во время проведения укладки труб. Мощность отключенных потребителей составила 20,4 мегаватт.

Меньше чем через полчаса было подано напряжение на подстанцию "ЮМР", а к двум часам дня - остальным потребителям.