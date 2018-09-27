Прокуроры предложили пересмотреть дело осужденного за мак пермяка

Пермская прокуратура предложила пересмотреть судебное решение в отношении пенсионера Игоря Трошева, осужденного за незаконное культивирование наркосодержащих растений в особо крупном размере.

Напомним, 19 сентября 2018 года Пермский районный суд Пермского края признал 64-летнего пермяка виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 231 УК РФ.

По данным следствия, в июле этого года с личного земельного участка Трошева правоохранительными органами было изъято 467 кустов мака. Проведенные экспертные исследования в рамках уголовного дела определили, что данный вид растения является опийным, разводится только при специальном уходе, произрастание его самостоятельно в уральской климатической зоне невозможно.

На основании представленных доказательств суд приговорил Трошева к одному году лишения свободы условно. Однако прокуратура Пермского края, изучив приговор, пришла к выводу, что по делу были допущены процессуальные нарушения, которые являются основанием для отмены судебного решения. В частности, суд не дал оценку общественной опасности преступления и его возможным последствиям.

Назначая наказание Трошеву, суд также не рассмотрел вопрос о возможности изменения категории преступления, освобождения его от наказания.

В связи с этим заместителем прокурора Пермского края в судебную коллегию по уголовным делам Пермского краевого суда внесено апелляционное представление, в котором предлагается направить уголовное дело на новое судебное рассмотрение.