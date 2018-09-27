В Башкирии 11 полицейских уволили за взятки от ритуального салона

В результате служебной проверки МВД Башкирии 11 сотрудников полиции уволены из органов внутренних дел. Трое из них предстанут перед судом за получение взятки от салона ритуальных услуг. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Факты взаимодействия сотрудников дежурных частей стерлитамакского горуправления МВД России и Ишимбайского райотдела полиции с салонами ритуальных услуг выявили весной 2018 года. Установили незаконные связи сотрудники службы собственной регионального МВД совместно с республиканским следственным управлением СК РФ.

В следственном управлении СК РФ по Башкирии сообщили, что завершили расследование трех уголовных дел по обвинению троих бывших сотрудников Ишимбайского райотдела МВД России в получении должностным лицом взятки за незаконные действия. Обвиняемые в возрасте от 36 до 43 лет занимали должности оперативных дежурных и начальника смены дежурной части райотдела. По версии следствия, с 2015 по 2017 годы всю поступающую к ним информацию об умерших на территории Ишимбая и Ишимбайского района сообщали директору ритуального салона. Они просто отправляли ему смс-сообщение либо сообщение через приложение WhatsAрр с адресом местонахождения умершего. За каждое сообщение, как считает следствие, полицейские получали по тысяче рублей. Директор салона просто перекидывал деньги со своей банковской карты на счета полицейских.

- Обвиняемые признали вину в совершении инкриминируемых преступлений, в период следствия они были уволены с занимаемых должностей, - сообщили в управлении СК. - Одно уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, еще два уголовных дела находятся в прокуратуре.

В прокуратуре региона уточнили, что обвиняемый - бывший оперативный дежурный ишимбайского отдела полиции. Ему предъявили обвинение в получении взятки. По версии следствия, за предоставление информации ритуальщикам он получил около 50 тысяч рублей. Его уголовное дело направили в суд.

Как уточнили в пресс-службе МВД по Башкирии, выявленные факты послужили поводом для служебной проверки. Тогда-то и остались без работы 11 полицейских с формулировкой "за совершение проступка, порочащего честь сотрудника полиции". Кроме того, четверым непосредственным руководителям объявили о неполном служебном соответствии.