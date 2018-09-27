Видео: В Нижегородской области сгорела фура со стиральными машинами

Сегодня в Кстовском районе Нижегородской области полностью сгорела фура, груженная стиральными машинами. Об этом "РГ" сообщили в ГУ МЧС России по региону.

- Сообщение о возгорании на 467-м километре федеральной трассы М7 поступило в 12.04, - уточнили в ведомстве. - Грузовой автомобиль МАЗ с прицепом тушили три единицы техники и 11 человек личного состава.

Площадь пожара составила 28 квадратных метров. Возгорание ликвидировали в 12.23. Фура и груз полностью выгорели. Пострадавших нет, причины ЧП выясняются.

По словам очевидцев, пожар стал источником внушительной пробки: примерно на час движение было заблокировано.