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Рубрика: Происшествия
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Бобр оставил без электричества полторы тысячи жителей Алтайского края

Текст: Наталья Граф (Барнаул)

Алтайские энергетики вернули электричество в дома жителей Солтонского района, которых оставил без света речной бобр.

Фото: depositphotos.com
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Работникам Восточных электрических сетей понадобилось около двух часов, чтобы установить и устранить причину технологического нарушения.

- Возможно, бобру это и не понравилось, но свет в дома жителей предгорья все же вернулся, - сообщает филиал "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго".  - Диверсию зверь совершил, свалив подгрызенное им же дерево на линию электропередачи 10 киловольт. Животное нарушило энергоснабжение полутора тысяч человек.

По словам энергетиков, животным правила электробезопасности объяснить невозможно. Поэтому бобры нередко атакуют линии электропередачи. Несколько лет назад они буквально одолели алтайский поселок Бобровка.

По возможности, энергетики пытаются защитить оборудование от лесных жителей. Например, устанавливают отпугивающие птиц устройства на линиях электропередачи.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край Барнаул
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