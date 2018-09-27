В двух районах Дагестана ввели режим КТО

В двух районах Дагестана в рамках режима КТО идет поиск боевиков.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя оперативного штаба НАК по региону, режим КТО ввели рано утром на территории Буйнакского и Кумторкалинского районов республики.

Отметим, что около двух недель назад в Буйнакском районе уже вводили режим КТО. 15 сентября в ходе поисковых мероприятий в районе селения Талги была обнаружена группа бандитов в составе трех человек, которые в ответ на предложение сдаться властям открыли огонь из автоматического оружия. Все боевики были нейтрализованы. А на месте боестолкновения обнаружили оружие и боеприпасы.