Следователи выяснят причины взрыва на оборонном заводе в Петербурге

Сотрудники СК работают на месте взрыва, произошедшего в Невском районе Петербурга на оборонном заводе "Кулон". Об этом сообщают в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу.

Как уточнили в ведомстве, взрыв произошел в мастерской. В результате ЧП травмы различной степени тяжести получили четыре человека. Пострадавшие госпитализированы.

В связи с инцидентом организована доследственная проверка. Сейчас следователи осматривают место происшествия.

По предварительной версии, взрыв произошел в результате детонации снаряда времен Великой Отечественной войны. В СК отмечают, что боеприпас принес один из пострадавших.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.