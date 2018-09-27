В бизнес-центре Петербурга загорелся склад с текстилем

В Московском районе Северной столицы тушат пожар, которому присвоен повышенный уровень сложности. На территории бизнес-центра, расположенного на Митрофаньевской улице, загорелось складское помещение с текстильной продукцией.

С огнем, вспыхнувшим около 10 часов утра, борются 30 человек и 6 единиц техники. В настоящее время производятся работы по вскрытию кровли склада на площади 50 квадратных метров.

- В складском помещении размером 20х40 метров, высотой 12 метров происходит горение текстильной продукции Сведения о пострадавших на данный момент не поступали, - сообщает ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу.

Эвакуация людей не проводилась. Причины возгорания сейчас выясняются.