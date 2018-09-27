В Ленобласти 8 тысяч человек остались без света

В трех районах Ленинградской области из-за сильного ветра произошло аварийное отключение электричества.

Как сообщает ГУ МЧС по Ленинградской области, без света остались жители Выборгского, Волховского и Киришского районов.

Всего блэкаут затронул 7964 человек, также отключено девять социально-значимых объектов.

Электричество восстанавливают девять бригад из ЛОЭСК, "Северные электрические сети", "Ленэнерго" и "Тихвинские электросети".

Сейчас в Ленинградской области бушует сильный ветер, порывы которого достигают 15-20 метров в секунду.