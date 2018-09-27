В Петербурге четыре человека пострадали при взрыве на заводе

На оборонном заводе "Кулон" в Санкт-Петербурге произошел взрыв. Как сообщили корреспонденту "РГ" в ГУ МЧС по городу, в результате происшествия пострадали четыре человека, сейчас их осматривают сотрудники скорой помощи.

- Первые подразделения МЧС выехали на место в 12 часов 19 минут. Горения не было, повреждения помещения тоже, - отметили в ведомстве.

Сейчас причины произошедшего выясняются. Одна из версий - в слесарной мастерской произошла детонация взрывателя от снаряда времен Великой Отечественной войны. На завод его якобы принес один из сотрудников, чтобы исследовать вместе с коллегами.