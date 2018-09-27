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27.09.2018 17:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге появился новый "мост глупости"

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В центре Петербурга под Зеленым мостом на реке Мойке застрял прогулочный катер. На борту находились два человека, они не пострадали.

Как сообщили "РГ" в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, ответственность за происшествие должен нести судоводитель, он должен был перед выходом ознакомиться с метеоусловиями. Уровень воды на петербургских реках и каналах поднялся накануне.

Фото: depositphotos.com
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Из-за сильных дождей и штормового ветра в городе даже возникла угроза наводнения, поэтому была закрыта дамба, она и уберегла город от последствий стихии. Тем не менее, утром причалы и пирсы, находящиеся ниже проезжей части, оказались подтопленными.

Свидетели произошедшего уже успели назвать Зеленый мост новым "мостом глупости" по аналогии с проездом под Софийским путепроводом, знаменитым тем, что под ним застряли свыше 150 грузовых "ГАЗелей".

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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