В Петербурге появился новый "мост глупости"

В центре Петербурга под Зеленым мостом на реке Мойке застрял прогулочный катер. На борту находились два человека, они не пострадали.

Как сообщили "РГ" в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, ответственность за происшествие должен нести судоводитель, он должен был перед выходом ознакомиться с метеоусловиями. Уровень воды на петербургских реках и каналах поднялся накануне.

Из-за сильных дождей и штормового ветра в городе даже возникла угроза наводнения, поэтому была закрыта дамба, она и уберегла город от последствий стихии. Тем не менее, утром причалы и пирсы, находящиеся ниже проезжей части, оказались подтопленными.

Свидетели произошедшего уже успели назвать Зеленый мост новым "мостом глупости" по аналогии с проездом под Софийским путепроводом, знаменитым тем, что под ним застряли свыше 150 грузовых "ГАЗелей".