На Урале с подростка взыскали 10 млн рублей за лесной пожар

Октябрьский районный суд в Челябинской области вынес приговор 16-летнему подростку, по вине которого произошел лесной пожар.

- Установлено, что в мае этого года подросток, находясь на свалке в селе Октябрьском поджег диван, чтобы достать его металлический каркас и сдать его на металлолом, - сообщила представитель прокуратуры региона Наталья Мамаева. - Оставив диван без присмотра, мальчик допустил распространение огня. В результате загорелся близлежащий лес, огонь повредил почти 500 кубометром сосен и 300 кубометров берез. Октябрьскому лесничеству нанесен ущерб на сумму свыше 14,7 миллионов рублей.

Суд признал поджигателя виновным в повреждении лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем, причинившем крупный ущерб и приговорил его к одному году лишения свободы условно. Кроме того, частично удовлетворил иск лесничества на сумму в десять миллионов рублей.