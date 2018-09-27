Тюменский СК проверит смерть девушки после операции

Молодая жительница города Заводоуковска в Тюменской области скоропостижно скончалась - предположительно, в результате лечения. В обстоятельствах смерти девушки сейчас разбирается региональный Следственный комитет.

"В соцсети была размещена информация о смерти жительницы области. По предварительным данным, она скончалась из-за якобы неправильного лечения. По данному факту организована доследственная проверка", - передает пресс-служба ведомства.

В паблике, активным подписчиком которого была тюменка, сообщают, что она скончалась от заражения крови 24 сентября.

Следователи опросят родных и близких девушки, врачей. Изъяты для изучения медицинские документы.