Новости

На Украине неизвестный сообщил о бомбе в поезде 19:55
Село в Бурятии включено в список самых красивых деревень России 19:52
Банк России зафиксировал снижение ставок по ипотеке 19:49
Чалов установил личный рекорд по голам в премьер-лиге за сезон 19:46
Загитова стала абсолютной рекордсменкой мира в одиночном катании 19:36
Мосгорсуд признал за Киркоровым право петь "Шелковую нить" 19:30
Пятеро палестинцев убиты в стычках с израильтянами 19:24
В Петербурге будут судить пилота вертолета, пролетевшего под мостом 19:19
Российские депутаты пригласили коллег из Европарламента в Крым 19:02
Петербургские депутаты собрались запретить детям ходить на квесты 18:59
В Германии неизвестный с ножом ранил троих прохожих 18:54
В Мурманской области грибник шесть дней проплутал в лесу 18:47
Российские системы РЭБ в Сирии будут бороться с высокоточным оружием 18:40
Евро упал ниже 76 рублей впервые с середины августа 18:39
Протяженность авиатрасс России увеличится на семь тысяч километров 18:28
Криштиану Роналду обвинили в изнасиловании 18:23
В Ингушетии в километре от села упал боеприпас 18:22
Минздрав объяснил рост смертности младенцев особенностями статистики 18:21
ЦИК зарегистрировал Пушилина кандидатом на выборах главы ДНР 18:20
В Петербурге по факту взрыва на оборонном заводе возбудили дело 18:18
Петербуржцы без ажиотажа встретили новые iPhone 18:06
28 сентября 1900 года родился художник-график, карикатурист Борис Ефимов 18:00
Хэмилтон показал лучшее время на второй тренировке в Сочи 17:59
В Госдуме обсудят оплату депутатам представительских расходов 17:46
Сироткин прокомментировал результаты первых практик в Сочи 17:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как изменятся тарифы ЖКХ в 2019 году
Как изменятся тарифы ЖКХ в 2019 году
Законы октября помогут предпенсионерам и дольщикам
Законы октября помогут предпенсионерам и дольщикам
10 главных книг осени
10 главных книг осени
28.09.2018 19:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Мосгорсуд признал за Киркоровым право петь "Шелковую нить"

Мосгорсуд признал законным решение Савеловского суда Москвы отказать французскому поэту, писателю и музыканту Жильберу Синуэ в иске к Филиппу Киркорову и его компаниям. Синуэ обвинил российского коллегу в плагиате композиции Helwa ya Baladi (lo T`amero), которую исполняла знаменитая певица Далида, и требовал взыскать с него 15 млн рублей.

Фото: Валерий Мельников/ РИА Новости
Кого из участников "Евровидения" обвиняли в плагиате

"Мосгорсуд постановил решение [Савеловского суда] изменить, исключив из мотивировочной части вывод суда, о том, что произведение "Шелковая нить" является переработкой произведения lo T`amero (Helwa ya Baladi), а также взаимосвязанные с этим выводом обстоятельства, мотивы и суждения", - приводит ТАСС решение суда.

В исковом заявлении утверждалось, что Киркоров значительно переделал произведение без согласования с авторами и использует его, причиняя им материальный ущерб. Агентство отмечает, что, по утверждению Киркорова, он добросовестно приобрел права на использование песни у агентов, а Российское авторское общество и вовсе уверено, что это два разных произведения.

Напомним, что в 2016 году аналогичные обвинения против Филиппа Киркорова выдвинул композитор Дидье Маруани. Речь шла о песне "Жестокая любовь", которая, по словам французского музыканта, была плагиатом композиции Symphonic Space Dream. Мосгорсуд тогда не принял иск о взыскании 75 миллионов рублей за нарушение авторских прав, так как "правила подсудности были нарушены".

Басков и Киркоров извинились за клип "Ибица"
Происшествия Правосудие Суд Культура Музыка Поп-музыка Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Персона: Филипп Киркоров
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минтруд опроверг информацию об изменении формулы расчета пенсий
В Кремле назвали дату визита Путина в Индию
Новые модели iPhone в момент перепродажи резко упали в цене
На Украине националисты захватили храм и ранили двух прихожан
Эрдоган рассказал, как поспорил с Трампом из-за российского газа