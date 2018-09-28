Мосгорсуд признал за Киркоровым право петь "Шелковую нить"

Мосгорсуд признал законным решение Савеловского суда Москвы отказать французскому поэту, писателю и музыканту Жильберу Синуэ в иске к Филиппу Киркорову и его компаниям. Синуэ обвинил российского коллегу в плагиате композиции Helwa ya Baladi (lo T`amero), которую исполняла знаменитая певица Далида, и требовал взыскать с него 15 млн рублей.

"Мосгорсуд постановил решение [Савеловского суда] изменить, исключив из мотивировочной части вывод суда, о том, что произведение "Шелковая нить" является переработкой произведения lo T`amero (Helwa ya Baladi), а также взаимосвязанные с этим выводом обстоятельства, мотивы и суждения", - приводит ТАСС решение суда.

В исковом заявлении утверждалось, что Киркоров значительно переделал произведение без согласования с авторами и использует его, причиняя им материальный ущерб. Агентство отмечает, что, по утверждению Киркорова, он добросовестно приобрел права на использование песни у агентов, а Российское авторское общество и вовсе уверено, что это два разных произведения.

Напомним, что в 2016 году аналогичные обвинения против Филиппа Киркорова выдвинул композитор Дидье Маруани. Речь шла о песне "Жестокая любовь", которая, по словам французского музыканта, была плагиатом композиции Symphonic Space Dream. Мосгорсуд тогда не принял иск о взыскании 75 миллионов рублей за нарушение авторских прав, так как "правила подсудности были нарушены".