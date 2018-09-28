В Якутске загорелся центр духовной культуры

В пятницу днем в центре духовной культуры "Дом Арчы", принадлежащем центру народного творчества Якутска, произошел пожар. Огонь распространился на площадь около 100 квадратных метров.

В главном управлении МЧС по республике ТАСС сообщили, что устранить возгорание удалось уже к 13:00 по местному времени.

"Пострадавших нет. На момент происшествия центр был закрыт на ремонт, находившиеся в здании рабочие эвакуированы. На месте работало 50 пожарных и 13 единиц техники", - рассказали в пресс-службе ведомства.