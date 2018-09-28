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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жительница Хабаровска подарила свою дочь и стала фигуранткой дела

Текст: Оксана Грибанова

В Хабаровске в отношении 23-летней и 26-летней местных жительниц возбудили два уголовных дела о торговле людьми.

Об этом сообщили в региональном управлении СУ СК.

Омичка подарила новорожденную дочь учительнице из Петербурга

Известно, что 14 сентября одна из девушек родила девочку и уже через три дня отдала ее более взрослой подруге на воспитание.

- Для придания законности сделке женщины обратились в несколько государственных органов с целью регистрации ребенка, родившегося якобы с помощью "суррогатного материнства", - пояснили следователи.

В ходе признательных показаний мать новорожденной рассказала, что уже воспитывает одного ребенка без мужа и второй в ее планы не входит. Также она пожаловалась на финансовые трудности. В связи с чем и было принято решение отдать девочку 26-летней знакомой.

Сейчас новорожденная находится в медицинском учреждении. Расследование уголовного дела продолжается.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск
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