В Оренбуржье "черные копатели" разграбили два древних кургана

В Оренбургской области неизвестные с помощью спецтехники разграбили два древних кургана, имеющих статус объектов культурного наследия федерального значения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Крупное разграбление было зафиксировано 21 сентября на территории объекта "Курганное поле "Высокая могила" - "Студеникин Мар". По словам министра культуры региона Евгении Шевченко, в археологическом комплексе сконцентрирован "великий пласт истории", имеющий "беспрецедентное" значение для науки. Специалистам еще предстоит определить, какие именно находки были утеряны.

Согласно данным, озвученным в ходе внепланового совещания рабочей группы, сильно поврежден курган "Высокая могила" высотой 7,5 метра и диаметром 130 метров. До захоронений грабители добирались с помощью гусеничной и землеройной техники.

По данному факту ведется следственная проверка.