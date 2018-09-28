В Дагестане установили личность убитого в ходе спецоперации боевика

Уничтоженным в ходе спецоперации в Дагестане боевиком оказался местный житель Шамиль Билалов, 1992 года рождения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Напомним, силовики ввели контртеррористический режим 27 сентября на участке Буйнакского и в Кумторкалинском районах Дагестана, в непосредственной близости от Махачкалы. Сегодня утром правоохранители наткнулись на вооруженного преступника в поселке Талга, который является одним из районов столицы.

Боевик отказался сложить оружие и был уничтожен в ходе перестрелки. Режим контртеррористической операции не отменен, поиск преступников продолжается.