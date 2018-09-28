В Ингушетии в километре от села упал боеприпас

В Ингушетии во время военных учений в километре от села Джейрах упал боеприпас. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа, в результате инцидента никто не пострадал.

При выполнении упражнений плановых стрельб подразделениями реактивных систем залпового огня на полигоне "Тарское" в Северной Осетии один из боеприпасов отклонился от траектории и упал на расстоянии более одного километра от сельского поселения Джейрах. При этом снаряд в боевой режим не взводился.

Упавший боеприпас не представлял угрозы населению и был утилизирован саперами. Причины инцидента устанавливает комиссия Южного военного округа.