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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ингушетии в километре от села упал боеприпас

Текст: Марина Бровкина (Магас)

В Ингушетии во время военных учений в километре от села Джейрах упал боеприпас. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа, в результате инцидента никто не пострадал.

Фото: Пресс-служба Национального антитеррористического комитета
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При выполнении упражнений плановых стрельб подразделениями реактивных систем залпового огня на полигоне "Тарское" в Северной Осетии один из боеприпасов отклонился от траектории и упал на расстоянии более одного километра от сельского поселения Джейрах. При этом снаряд в боевой режим не взводился.

Упавший боеприпас не представлял угрозы населению и был утилизирован саперами. Причины инцидента устанавливает комиссия Южного военного округа.

Происшествия ЧП Филиалы РГ Юг России СКФО Ингушетия
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