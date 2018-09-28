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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Мурманской области грибник шесть дней проплутал в лесу

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)

В Мурманской области удалось спасти заблудившегося мужчину, который 23 сентября ушел в лес за грибами и в назначенное время не вернулся домой. Спасательные работы продлились шесть дней. Все это время мужчина вынужден был выживать в одиночку в лесу.

На Урале заблудившийся грибник упал с дерева, когда звал на помощь

Как сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области, грибника удалось обнаружить 28 сентября в районе Марфинской автодороги.

Пострадавший силами спасателей транспортируется в поселок Верхнетуломский, где ему окажут экстренную медицинскую помощь. В поисках грибника участвовали 47 человек, 10 единиц техники и три беспилотных летательных аппарата.

В последние дни на Кольском полуострове стоит холодная погода, с температурой 3-5 градусов выше нуля днем и заморозками ночью.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область
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