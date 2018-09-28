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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге будут судить пилота вертолета, пролетевшего под мостом

В Петербурге завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении пилота вертолета, пролетевшего под опорой моста Западного скоростного диаметра. Мужчина признал свою вину, сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте.

Фото: depositphotos.com
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По данным ведомства, инцидент, вызвавший широкий общественный резонанс, произошел 10 августа. Вертолет Gazelle SA-0682G, следовавший в направлении Финского залива, пролетел между опорами моста через Петровский канал на высоте не более 25 метров. Данным маневром пилот воздушного судна нарушил действующий запрет, предусматривающий осуществление полетов на высоте не менее 900 метров. Кроме того, он подверг опасности не только автомобилистов, проезжающих по мосту, но и пассажиров экскурсионных судов, проходящих рядом.

Следствие установило, что пилот вертолета действовал из хулиганских побуждений. В его отношении было возбуждено уголовное дело по ст 267.1 УК РФ (действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств). Мужчина раскаялся и признал свою вину.

Материалы дела направлены в Петроградский районный суд.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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