В Петербурге по факту взрыва на оборонном заводе возбудили дело

Петербургские следователи после проверки возбудили дело по факту взрыва на заводе "Кулон" в Невском районе Петербурга. В результате детонации снаряда времен Великой Отечественной войны травмы получили четыре человека.

Как сообщает Следственный комитет по Санкт-Петербургу, в произошедшем ведомство усмотрело признаки преступления по статье "Незаконное приобретение, переноска и хранение взрывчатых веществ".

Установлено, что снаряд принес с собой на работу один из сотрудников, который также пострадал при взрыве.

Следователи осмотрели место происшествия, сейчас назначаются экспертизы, а также изымаются документы, имеющие значение для расследования.