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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге полицейского осудили за вылет в Тунис по паспорту брата

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге вынесли приговор сотруднику ГИБДД из города Сосновый Бор, который слетал на отдых в Тунис по паспорту родного брата.

Фото: depositphotos.com
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Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, за пересечение государственной границы с чужими документами мужчину приговорили к году лишения свободы условно.

Поездка состоялась июле прошлого года. Инспектор воспользовался тем, что очень похож на родного брата, и отправился в Тунис по его паспорту. Мужчина смог вылететь из Пулково. После отдыха сотрудники отдела контроля петербургского аэровокзала усомнились в личности прилетевшего и вызвали ФСБ.

На судебном заседании мужчина вину не признал.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Преступления правоохранителей
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