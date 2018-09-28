В Петербурге полицейского осудили за вылет в Тунис по паспорту брата

В Петербурге вынесли приговор сотруднику ГИБДД из города Сосновый Бор, который слетал на отдых в Тунис по паспорту родного брата.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, за пересечение государственной границы с чужими документами мужчину приговорили к году лишения свободы условно.

Поездка состоялась июле прошлого года. Инспектор воспользовался тем, что очень похож на родного брата, и отправился в Тунис по его паспорту. Мужчина смог вылететь из Пулково. После отдыха сотрудники отдела контроля петербургского аэровокзала усомнились в личности прилетевшего и вызвали ФСБ.

На судебном заседании мужчина вину не признал.