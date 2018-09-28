Гражданка Украины предложила сережки за право проехать в Крым

Пограничное управление ФСБ России по Республике Крым сообщило о нескольких попытках граждан Украины проехать на полуостров за взятки.

В первом случае на пункте пропуска Армянск жительница города Николаева хотела въехать в Россию по недействительному национальному паспорту. В нем не было печатей, скрепляющих фотографию с бланком, и такой документ не мог удостоверить личность. 60-летняя гражданка Украины предложила пограничникам закрыть на это глаза, пытаясь подкупить их золотыми сережками.

В другом случае 39-летняя гражданка Украины пыталась въехать в страну вопреки наложенному на нее запрету на пересечение государственной границы РФ. Согласно решению суда, она должна прежде возместить долг в размере трех миллионов рублей. Но на пункте пропуска должница оказалась более щедрой и предложила пограничникам хорошие деньги.

В обоих случаях военнослужащие отказались от незаконного обогащения и предупредили об уголовной ответственности по статье 291 УК РФ. После этого обе отказались от попыток подкупить пограничников.