На Кубани из-за возгорания цистерны с бензином эвакуировали 45 человек

В пятницу в 05.10 утра на перегоне Тверская - Комсомольская, расположенном недалеко от железнодорожной станции Комсомольская Белореческого района Кубани, загорелась цистерна с бензином.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели, две пожарные автоцистерны и пожарный поезд. Полыхающую цистерну отцепили от состава и приступили к тушению возгорания.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю, сотрудник ведомства вместе с представителями местных властей эвакуировали 45 жителей (среди них 15 детей) из полутора десятков расположенных недалеко от пожара частных домов. Все они были размещены в сельском Доме культуры.

По сообщению ведомства, в 05.51 пожар был локализован, а в 06.02 полностью ликвидирован. В тушении принимали участие 27 человек и восемь единиц техники.