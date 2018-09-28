Фигуранта дела о стрельбе в уральском кафе задержали в Башкирии

Мужчину, которого подозревают в участие в конфликте со стрельбой у екатеринбургского кафе, задержали в Уфе.

Напомним, инцидент произошел 17 августа в заведении на улице Сакко и Ванцетти: охранник не пустил посетителя, который раньше уже устраивал там беспорядки. Нетрезвый мужчина обиделся, сходил за оружием, вернулся и несколько раз выстрелил в безопасника.

Как рассказали ранее в свердловской полиции, стрелка задержали по горячим следам. В отношении него расследуется дело по статье "хулиганство", максимальное наказание по которой - до пяти лет лишения свободы.

Накануне, 27 сентября, сотрудники свердловской полиции из подразделения по борьбе с оргпреступностью вместе с коллегами из угрозыска Башкирии задержали еще одного мужчину, который так же может быть каким-то образом причастен к случившемуся у кафе (его роль в деле пока не определена).

"Он вместе с еще одним человеком находились в автомобиле Lada Priora, сопротивление оказать они не успели. Полицейские изъяли два пистолета", - сообщил ТАСС пресс-секретарь главка МВД Среднего Урала Валерий Горелых.

Сейчас задержанного под конвоем перевозят в Екатеринбург.