В Югре 11-летняя девочка скончалась в больнице

В Югре расследуют обстоятельства смерти 11-летней жительницы города Нягань. Она поступила в больницу 22 сентября. Причиной госпитализации, как утверждали ее знакомые в соцсетях, якобы стал удар мячом по голове, но правоохранительные органы эту версию не подтверждают.

"Вчера утром поступило сообщение о том, что в больнице скончалась школьница. Туда ее доставили 22 числа из дома родители. По предварительным данным, смерть девочки наступила из-за заболевания", - рассказала "РГ" пресс-секретарь Следственного комитета ХМАО-Югры Алина Еремеевская.

Слухи про удар мячом пошли из-за поста, который опубликовал ранее в соцсети знакомый школьницы: он написал, что якобы в голове у школьницы лопнул сосуд, после чего она впала в кому.

Между тем, родные девочки ничего не знают ни о каком подобном инциденте.

"Проверка только начата, и пока не известно, что за молодой человек опубликовал эту информацию. Будут опрашиваться близкие и знакомые девочки, те, кто был с ней рядом в тот день. Судмедэкспертиза сделает однозначный вывод о причинах смерти ребенка", - говорит Алина Еремеевская.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.