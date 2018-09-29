На Новой Риге произошло ДТП с маршрутным такси

На 19 км Новорижского шоссе маршрутное такси врезалось во внедорожник. По предварительным данным пострадали пять человек. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

ДТП произошло по направлению в область в 11:10 по мск. На место вылетал вертолет Московского авиационного центра, он забрал одну пострадавшую женщину в больницу.

Сейчас на месте происшествия движение в обе стороны существенно затруднено. Со стороны Москвы пробка растянулась до МКАД, со стороны области - до Михалково.