В КБР при столкновении двух машин погибли два человека

В Кабардино-Балкарии при лобовом столкновении двух автомобилей погибли два человека, еще четверо госпитализированы.

Трагедия произошла рано утром на трассе "Кавказ" в Зольском районе республики.

Возле поселка Малка 25-летний житель Дагестана за рулем Lada Kalina не справился с управлением и выскочил на полосу встречного движения, а потом на обочину. Там он лоб в лоб столкнулся с автомобилем Opel, сообщили в республиканском управлении МВД России.

В результате аварии водитель и 61-летная женщина из отечественной машины погибли на месте. Другой пассажир, а также владелец иномарки из Ставропольского края и две его пассажирки с травмами госпитализированы в больницу. По данным правоохранителей, их жизням ничего не угрожает.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства инцидента уточняются.