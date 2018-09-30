В Крыму по факту смерти школьника возбудили уголовное дело

СК РФ по Республике Крым по факту смерти учащегося школы № 31 возбудил уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следствием установлено, что в учебное время самочувствие одного из учащихся резко ухудшилось. Классный руководитель вызвал скорую помощь.

"Реанимационные мероприятия, проведенные медицинскими работниками, не дали положительный результат, в связи с чем была констатирована клиническая смерть ученика", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Как сообщалось ранее, в Симферополе в школе №31 ученик шестого класса умер от асфиксии. Мальчик с детства страдал бронхиальной астмой.